19.11.2025 06:31:28
Full Truck Alliance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Full Truck Alliance Company stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.
Full Truck Alliance Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 469,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 422,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
