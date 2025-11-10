FULLCAST gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FULLCAST veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 35,20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FULLCAST noch ein Gewinn pro Aktie von 17,47 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 16,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at