FULLCAST informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FULLCAST hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 34,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FULLCAST 35,20 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FULLCAST einen Umsatz von 18,76 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at