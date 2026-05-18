FULLCAST stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FULLCAST hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 41,41 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FULLCAST noch ein Gewinn pro Aktie von 38,81 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 24,56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FULLCAST 16,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at