FULLCAST zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FULLCAST hat am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 20,46 JPY, nach 38,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,75 Milliarden JPY – ein Plus von 31,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FULLCAST 18,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 136,84 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 155,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FULLCAST in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,23 Milliarden JPY im Vergleich zu 68,56 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at