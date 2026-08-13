Fuller,Inc Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fuller,Inc Registered veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,37 JPY gegenüber 5,99 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fuller,Inc Registered 581,6 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 574,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 77,93 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 116,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fuller,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at