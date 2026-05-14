Fuller,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fuller,Inc Registered gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 40,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 478,7 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 459,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at