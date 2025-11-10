Fulltech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fulltech hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fulltech 27,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,28 Milliarden JPY – ein Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fulltech 3,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at