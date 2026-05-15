Fulltech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fulltech ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fulltech die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,48 JPY, nach 42,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at