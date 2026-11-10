Fulltech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fulltech hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10,53 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 3,25 Milliarden JPY, gegenüber 3,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at