Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
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30.10.2026 00:00:02
Fulton Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Fulton Financial (NASDAQ:FULT) reported record quarterly profitability. Expanding the commercial banking team helps build core deposit relationships across key regional markets. Growing wealth management revenue provides steady fee income alongside traditional bank lending.
Three statements from management highlight the bank's strategic progress.
Fulton Financial expanded its commercial sales team by 14% year to date to win primary banking relationships in core mid-Atlantic markets. That sales force growth helped generate nearly $600 million in commercial customer deposit growth during the quarter.
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