Fulton Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fulton Financial hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fulton Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 481,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at