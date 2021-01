Fulton Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fulton Financial präsentierte am 20.01.2021 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel.

Fulton Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,22 Prozent auf 217,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 858,60 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 859,82 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 865,23 Millionen USD gerechnet.

