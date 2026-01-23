Fulton Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fulton Financial veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 473,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 482,8 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,08 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,82 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,89 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at