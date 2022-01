Fulton Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fulton Financial lud am 19.01.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,370 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 229,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 217,2 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 858,60 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 937,48 Millionen USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD sowie einen Umsatz von 916,94 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at