Fulton Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fulton Financial hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fulton Financial 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 507,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 471,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at