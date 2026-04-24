Fulton Financial präsentierte Quartalsergebnisse

Fulton Financial stellte am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 459,9 Millionen USD, gegenüber 465,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,27 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at