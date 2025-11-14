FULUHASHI EPO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FULUHASHI EPO lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,76 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,38 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at