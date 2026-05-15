FULUHASHI EPO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FULUHASHI EPO hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,39 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 76,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte FULUHASHI EPO ein EPS von 87,88 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 10,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte FULUHASHI EPO einen Umsatz von 9,38 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at