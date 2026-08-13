FULUHASHI EPO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FULUHASHI EPO hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 13,97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FULUHASHI EPO 15,05 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,50 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,56 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at