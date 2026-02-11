|
11.02.2026 06:31:28
Fumakilla: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fumakilla hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 44,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fumakilla ein Ergebnis je Aktie von -32,200 JPY vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fumakilla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
