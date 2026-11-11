Fumakilla: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fumakilla stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 95,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fumakilla 48,30 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Fumakilla 21,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at