Fumakilla stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fumakilla hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fumakilla 19,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19,64 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at