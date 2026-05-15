Funai Consulting: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Funai Consulting hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,94 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at