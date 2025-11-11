Funai Consulting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Funai Consulting ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Funai Consulting die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 20,16 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Funai Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 23,69 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Funai Consulting 8,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at