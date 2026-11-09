Funai Consulting präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Funai Consulting hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,18 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Funai Consulting 10,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Funai Consulting in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at