Funai Consulting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Funai Consulting gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 42,78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Funai Consulting noch ein Gewinn pro Aktie von 21,04 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Funai Consulting mit einem Umsatz von insgesamt 8,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,75 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 70,67 JPY gegenüber 53,15 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,76 Prozent auf 33,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at