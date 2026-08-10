Funai Consulting: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Funai Consulting hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Funai Consulting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at