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30.03.2026 06:31:29
Functional Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Functional Brands hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -0,040 USD im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Functional Brands in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 USD. Im letzten Jahr hatte Functional Brands einen Gewinn von -0,080 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 6,61 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,57 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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