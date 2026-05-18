Functional Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Functional Brands hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,36 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen USD – ein Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Functional Brands 1,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at