Par Technology CorpShs Aktie
WKN: 867279 / ISIN: US6988841036
|
04.12.2025 17:56:25
Fund Bets $69 Million on Beaten-Down PAR Technology Stock — Is This the Turning Point?
Seattle-based wealth advisory Progeny 3 reported the acquisition of PAR Technology Corporation shares in its November 14 SEC filing, but the position value decreased by $34.3 million from quarter to quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Progeny 3 ncreased its stake in PAR Technology Corporation (NYSE:PAR) by 249,923 shares during the third quarter. The post-trade position totaled 1.7 million shares, with a quarter-end reported value of $68.6 million. This change brought the PAR stake to 3.5% of the fund’s $1.9 billion in reportable U.S. equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Par Technology CorpShsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Par Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Par Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Par Technology CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Par Technology CorpShs
|28,80
|-3,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.