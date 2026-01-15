Fund Creation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fund Creation hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,34 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Fund Creation einen Gewinn von 5,33 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fund Creation mit einem Umsatz von insgesamt 5,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at