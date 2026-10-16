Fund Creation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fund Creation lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Fund Creation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,34 Prozent auf 589,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 897,0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at