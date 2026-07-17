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17.07.2026 06:31:29
Fund Creation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fund Creation hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Fund Creation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,38 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,730 JPY je Aktie gewesen.
Fund Creation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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