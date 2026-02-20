Braz a Aktie
Fund Discloses $25 Million Braze Stock Investment Amid 60% Share Plunge
On February 17, 2026, Battery Management Corp. disclosed an increase of 839,864 shares in Braze (NASDAQ:BRZE), an estimated $24.88 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Battery Management Corp. boosted its holding in Braze (NASDAQ:BRZE) by 839,864 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value is $24.88 million, calculated using the period's average share price. The value of the fund's BRZE position at quarter-end climbed by $42.99 million, a figure that reflects both trading activity and changes in the stock price.Braze, Inc. is a technology company specializing in customer engagement software, enabling brands to deliver personalized, cross-channel messaging at scale. With a robust SaaS platform and a focus on data-driven insights, Braze supports leading enterprises in optimizing customer journeys and driving retention. The company's integrated approach and advanced orchestration tools provide a competitive advantage in the rapidly evolving digital marketing landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
