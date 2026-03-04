Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
04.03.2026 21:10:03
Fund Discloses New $6 Million Bet on Calix Amid 55% Stock Surge
On February 17, 2026, 4D Advisors disclosed a new position in Calix (NYSE:CALX), acquiring 115,000 shares worth $6.09 million at quarter’s end.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, 4D Advisors disclosed a new position in Calix, acquiring 115,000 shares. The quarter-end value of the stake was $6.09 million, reflecting the new position in the company.Calix is a technology company specializing in cloud-based software, analytics, and network systems designed for broadband service providers. The company leverages a role-based analytics platform and integrated operating systems to help broadband service providers enhance subscriber experiences and drive new service revenues.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Calix Inc
|46,20
|-0,43%