Fund Estates REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fund Estates REIT hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at