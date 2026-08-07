Fund Estates REIT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fund Estates REIT präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 97,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,6 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at