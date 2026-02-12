Tidewater Aktie
Fund Exits $11 Million Stake in Tidewater as Offshore Firm Targets $1.37 Billion in 2026 Sales
Sagil Capital fully exited its position in Tidewater (NYSE:TDW), selling 201,763 shares in the fourth quarter for an estimated $10.76 million, according to a February 12 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 12, Sagil Capital LLP exited its entire Tidewater holding during the fourth quarter by selling 201,763 shares. The quarter-end value of the position fell by $10.76 million, a figure that reflects both the share sale and underlying price changes.
Analysen zu Tidewater Inc.
