WKN: 870932 / ISIN: US4219061086

23.01.2026 14:00:32

Fund Exits $4 Million Healthcare Services Group Stake Amid 66% One-Year Rally

On January 22, Azarias Capital Management sold out its entire stake in Healthcare Services Group (NASDAQ:HCSG), with the estimated transaction value of $4.26 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 22, Azarias Capital Management reported selling all 253,363 shares of Healthcare Services Group during the fourth quarter. This move eliminated the fund’s exposure to the company, with the quarter-end position value dropping by $4.26 million.Top holdings after the quarter:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
