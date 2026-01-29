Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 17:41:02

Fund Exits $5 Million Knife River Position as Stock Drops 31% in One Year

On January 28, Headland Capital disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in Knife River (NYSE:KNF), an estimated $4.89 million transaction based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated January 28, Headland Capital sold all 63,636 shares of Knife River (NYSE:KNF), with the estimated transaction value at approximately $4.89 million based on quarterly average pricing. Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution

mehr Nachrichten