Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie
WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047
|
29.01.2026 17:41:02
Fund Exits $5 Million Knife River Position as Stock Drops 31% in One Year
On January 28, Headland Capital disclosed in an SEC filing that it sold out its entire position in Knife River (NYSE:KNF), an estimated $4.89 million transaction based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated January 28, Headland Capital sold all 63,636 shares of Knife River (NYSE:KNF), with the estimated transaction value at approximately $4.89 million based on quarterly average pricing. Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution
|
03.11.25
|Ausblick: Knife River stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Knife River gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)