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Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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14.04.2026 13:11:00

Fund-manager pessimism builds but not at ‘close-your-eyes-and-buy’ levels, says Bank of America

The April FMS was eagerly awaited given the oil price shock caused by events in the Middle East. While sentiment darkened, though, investors seem reluctant to cut risk significantly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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