Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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14.04.2026 13:11:00
Fund-manager pessimism builds but not at ‘close-your-eyes-and-buy’ levels, says Bank of America
The April FMS was eagerly awaited given the oil price shock caused by events in the Middle East. While sentiment darkened, though, investors seem reluctant to cut risk significantly.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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