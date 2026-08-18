Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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18.08.2026 14:07:00
Fund managers have rarely been this bullish about stocks, says a Bank of America survey
Higher interest rates, a global slowdown, political instability and AI capex are just four things about which investors aren’t especially troubled in late summer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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