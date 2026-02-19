SEC Aktie
Fund Reduces Stake in WIX by 86%, According to Recent SEC Filing
Shannon River Fund Management LLC disclosed in a February 13, 2026, filing that it sold 283,352 shares of Wix.com (NASDAQ:WIX), an estimated $34.26 million transaction based on quarterly average pricing.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Shannon River Fund Management LLC sold 283,352 shares of Wix.com during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $34.26 million, based on the average unadjusted close for the quarter. The fund’s quarter-end position in Wix.com was 46,731 shares, valued at $4.85 million.Following the sale, Wix.com comprised 0.76% of Shannon River Fund Management LLC’s reportable U.S. equity assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
