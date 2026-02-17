Globalstar Aktie

Globalstar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 15:59:43

Fund Sells $23 Million in Globalstar as Stock Surges 170% in One Year

On February 13, 2026, Ashford Capital Management reported selling 410,326 shares of Globalstar (NASDAQ:GSAT), with the estimated transaction value at $22.66 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 13, 2026, Ashford Capital Management sold 410,326 shares of Globalstar during the fourth quarter. The estimated transaction value was $22.66 million, calculated using the average unadjusted closing price for the period. The fund’s quarter-end position in Globalstar fell to 998,995 shares, valued at $60.98 million. The net position change was an increase of $9.69 million, reflecting both the reduction in shares and stock price fluctuations.Globalstar, Inc. operates a global satellite network delivering mobile communications and IoT connectivity to diverse industries and remote environments. The company leverages its spectrum assets and strategic alliances, such as its partnership with XCOM Labs, to expand 5G and advanced connectivity offerings. With a scalable business model and a focus on mission-critical applications, Globalstar addresses the growing demand for reliable satellite-based solutions worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Globalstar IncShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Globalstar IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen