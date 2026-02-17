Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
|
17.02.2026 15:59:43
Fund Sells $23 Million in Globalstar as Stock Surges 170% in One Year
On February 13, 2026, Ashford Capital Management reported selling 410,326 shares of Globalstar (NASDAQ:GSAT), with the estimated transaction value at $22.66 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 13, 2026, Ashford Capital Management sold 410,326 shares of Globalstar during the fourth quarter. The estimated transaction value was $22.66 million, calculated using the average unadjusted closing price for the period. The fund's quarter-end position in Globalstar fell to 998,995 shares, valued at $60.98 million. The net position change was an increase of $9.69 million, reflecting both the reduction in shares and stock price fluctuations.Globalstar, Inc. operates a global satellite network delivering mobile communications and IoT connectivity to diverse industries and remote environments. The company leverages its spectrum assets and strategic alliances, such as its partnership with XCOM Labs, to expand 5G and advanced connectivity offerings. With a scalable business model and a focus on mission-critical applications, Globalstar addresses the growing demand for reliable satellite-based solutions worldwide.
Nachrichten zu Globalstar IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Globalstar IncShs
