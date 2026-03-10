Fund Slashes Magnite Stake by $13 Million as Ad Tech Firm Posts $714 Million Revenue Year

Magnite Aktie

On February 17, 2026, Granahan Investment Management disclosed a sale of Magnite (NASDAQ:MGNI) shares, reducing its stake by 757,249 shares in an estimated $12.57 million transaction based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Granahan Investment Management decreased its position in Magnite (NASDAQ:MGNI) by 757,249 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $12.57 million, based on the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the Magnite stake fell by $33.79 million, which includes both trading activity and price movement effects.Magnite is a leading independent sell-side advertising platform with a significant presence in the digital advertising market. The company leverages technology to connect publishers and buyers, enabling efficient monetization of digital inventory across multiple channels, including connected TV and online media. Magnite's scale and focus on both supply and demand sides position it as a key facilitator in the evolving programmatic advertising landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
