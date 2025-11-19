KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.11.2025 16:16:45
Fundament "jeden Tag schwächer": Techriesen laufen im KI-Boom in die Cash-Klemme
Der Tech-Ausverkauf folgt einer Trendwende: Statt aus der Portokasse müssen Meta, Oracle & Co. den KI-Ausbau zunehmend über Schulden finanzieren. Dadurch wird das Crash-Risiko immer weiter in der Wirtschaft verteilt. Einige Vehikel wecken dabei böse Erinnerungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
