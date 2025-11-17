Fundamental Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fundamental Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fundamental Global ein EPS von 15,06 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,42 Prozent auf 14,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Fundamental Global 17,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at