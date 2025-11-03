|
03.11.2025 06:31:29
Fundely hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Fundely veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -7,330 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 649,2 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 580,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
