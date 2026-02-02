|
Fundely hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Fundely lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,11 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fundely in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 689,2 Millionen JPY im Vergleich zu 705,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
